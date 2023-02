Throne and Liberty : Le prochain MMORPG de NCsoft sera publié par Amazon Games

Annoncé en toute fin d’année dernière lors du G-Star 2022, Throne and Liberty a donné de ses nouvelles plus tôt dans l’après-midi. Dans un communiqué relayé par Gematsu, le prochain MMORPG de NCsoft (Lineage, Guild Wars, Project LLL…) a indiqué qu’il sera publié en Amérique, en Europe et au Japon par Amazon Games (New World, Lost Ark…). Notez que c’est la première fois que le studio coréen s’associe avec un éditeur externe et que la valeur du contrat signé entre les deux entreprises est estimée à environ 43 millions de dollars.

Sortie prévue sur PC, PS5 et Xbox Series

Selon ce même communiqué, Christoph Hartmann, vice-président de la société américaine, a expliqué que « la publication de jeux qui vivent et s’enrichissent au fil du temps reste un élément essentiel de notre stratégie et fournir des jeux de grande qualité, conçus par les développeurs les plus talentueux au monde, est une des pierres angulaires de notre entreprise. L’an dernier nous a beaucoup appris sur la bonne façon de publier et de gérer la commercialisation d’un jeu service à l’échelle mondiale et nous sommes prêts à offrir aux joueurs de Throne et Liberty une expérience incroyable au lancement. »

De son côté, Moonyoung Choi, responsable principal de la gestion du développement chez NCsoft, a déclaré ceci : « Amazon Games est l’un des partenaires les plus fiables pour la publication de jeux services dans le monde, avec une expertise prouvée dans la gestion des opérations, de la localisation, du marketing et du support communautaire. Nous sommes sûrs qu’il s’agit du bon éditeur pour amener aux joueurs du monde entier la valeur inimitable de Throne and Liberty, notre titre phare de nouvelle génération, et son expérience MMO à la fois dynamique et immersive. »

En attendant d’en apprendre davantage à son sujet, rappelons que Throne and Liberty est toujours prévu pour sortir au cours de ce premier semestre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.