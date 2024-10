Throne and Liberty : le MMORPG d’Amazon Games et NCSOFT démarre sa course au trône sur PC et consoles

C’est l’heure de conquérir le Throne

Amazon Games et NCSOFT nous invitent à plonger dans le vaste monde ouvert de Solisium avec Throne and Liberty, un jeu de rôle massivement multijoueur en Free to Play sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series. Dans cet univers massivement multijoueur, les joueurs collaborent pour mener des batailles d’envergure, influencées par des effets environnementaux dynamiques.

Le titre propose notamment un système de déplacement innovant, permettant aux personnages de se transformer en diverses créatures pour voler, courir et nager. A côté de ça, vous bénéficiez également d’un mode aventure narratif et de nombreuses activités PVE avec les autres joueurs comme des donjons et des raids. Il intègre également une grosse composante PVP avec un système de guildes poussé.

Il propose un gameplay assez dynamique, mais basé sur un système de Tap & Target qui intègre des déplacements entre les actions. Il est en outre possible d’intervertir entre deux armes, modifiant ainsi le style de jeu sans être limités par une classe fixe. En dehors de la violence, vous pouvez aussi effectuer des activités plus calmes comme la pêche ou la cuisine.

A l’occasion de cette sorite tant attendue, Moonyoung Choi, responsable de la division Throne and Liberty chez NCSOFT, est revenu sur le partenariat avec Amazon :

Cela fait environ deux ans et demi que nous avons rencontré Amazon Games pour la première fois. Depuis, nous avons travaillé ensemble sans relâche pour préparer le lancement. Amazon accorde une grande confiance à notre équipe de développement, qui comprend parfaitement les besoins du public international. Pour Throne and Liberty, Amazon a été le meilleur partenaire, et je suis certain qu’il le restera à l’avenir. Maintenant, je suis impatient de partager enfin les résultats de nos efforts avec les joueurs du monde entier. Throne and Liberty est un MMORPG tout public, et je suis certain qu’il plaira aux fans du monde entier

