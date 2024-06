Le MMO Throne and Liberty va lancer une bêta ouverte en juillet et prépare sa sortie pour septembre

Avec une sortie simultanée sur PC et consoles

La rentrée s’annonce chargée pour Amazon Games. En plus de la version console de New World qui se profile pour le mois d’octobre, il faudra aussi assurer le lancement de Throne and Liberty à la rentrée. C’est via une nouvelle bande-annonce que le MMO indique qu’il sera prêt pour le 17 septembre prochain, aussi bien sur PC que sur PS5 et Xbox Series.

Si vous ne pouvez pas patienter sagement jusqu’à cette date, vous pourrez toujours vous rabattre sur la bêta ouverte du jeu, qui aura quant à elle lieu du 18 au 23 juillet prochain, là encore sur toutes les plateformes. Il suffira simplement de télécharger le client du jeu le moment venu pour pouvoir participer à cet essai gratuit.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce MMO, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date qui revient sur toutes les spécificités de Throne and Liberty, de son monde ouvert aux différentes transformations possibles en animaux, en passant par les composantes PvE et PvP.