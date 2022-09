Theatrhythm: Final Bar Line ouvre ses précommandes

La série musicale Theatrhythm reviendra prochainement avec un nouvel épisode intitulé Theatrhythm: Final Bar Line, qui a été dévoilé récemment lors d’un Nintendo Direct. Cet opus promet de nous faire redécouvrir plus de 385 musiques issues de la bande-son des différents épisodes de la série Final Fantasy, avec déjà des DLC de prévus concernant des morceaux en provenances d’autres séries phares de Square Enix. Si le titre vous intéresse, voici où précommander Theatrhythm: Final Bar Line.

Où précommander Theatrhythm: Final Bar Line ?

Pour rappel, ce Theatrhythm: Final Bar Line nous permet d’incarner les personnages cultes de toute la saga Final Fantasy, que ce soit Cloud, Noctis, Terra, Yuna et bien d’autres, dans un jeu d’action et de rythme où il faut parvenir à rejouer les morceaux iconiques de la série à travers plusieurs défis.

Square Enix a ouvert il y a quelques jours les précommandes autour de la version physique de Theatrhythm: Final Bar Line, seulement chez quelques revendeurs, comme Amazon et Cdiscount. On peut déjà voir que le titre est affiché entre 54,99€ et 59,99€ selon les différents sites, un prix qui devrait assurément descendre un peu avant la sortie finale du jeu.

Voici les sites ayant ouvert les précommandes autour de Theatrhythm: Final Bar Line :

Amazon

Cdiscount

Theatrhythm: Final Bar Line sera disponible dès le 16 février 2023 sur Nintendo Switch et PlayStation 4.