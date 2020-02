Wonderful 101 : un Kickstarter pour un portage ?

Visiblement, PlatinumGames n’a pas oublié Wonderful 101 et de nombreux indices le prouvent depuis quelques jours. Mais attention, pour l’instant les rumeurs parlent seulement d’un portage et pas de nouvelles aventures pour Wonder-Red et son équipe.

En attendant Wonderful 102 ou 202 ?

Tout a commencé avec une photo tweetée par le studio hier. On peut y voir le facétieux Hideki Kamiya devant un ordinateur qui affiche la date du 10 janvier et l’heure 1:01. Évidemment, ce double « 101 » a fait penser au jeu Wii U qui n’avait pas su trouver son public, Wonderful 101. Devant la grosse tendance à troller de Kamiya, nous avons préféré ne pas nous enflammer de suite mais les choses ont commencé à s’emballer.

Scenes from the PG office! Who's that photobombing Hideki Kamiya? pic.twitter.com/D70oalUTKo — PlatinumGames Inc. (@platinumgames) January 31, 2020

En effet, PlatinumGames a désormais sa page Kickstarter. La chaîne Youtube Gamexplain annonce en savoir plus dans une vidéo. Il s’agirait d’une campagne de financement pour un portage du jeu sur Switch et PlayStation 4, voire aussi Xbox One. Le lancement aurait lieu le 3 février ce qui est une occasion manquée de profiter du 02/02/2020.

Désormais, c’est à peu près tous les journalistes bien informés qui confirment la rumeur (ou plutôt se moquent de ceux qui crient au fake). On retrouve donc le gars sûr Jason Schreier mais aussi Liam Robertson et Serkan Toto. Emily Rogers qui avait déjà annoncé la revente de la licence par Nintendo à Platinum (marque qu’ils co-détenaient à l’origine). Elle aussi a validé depuis les propos de Gamexplain.

On garde le conditionnel et les pincettes puisqu’il n’y a rien d’officiel pour l’instant mais il serait désormais très étonnant de ne pas avoir de nouvelles du portage dans quelques jours.