The Wolf Among Us 2 intègrera un rappel des événements de la première saison

Etant donné que The Wolf Among Us 2 s’est fait attendre pendant des années, difficile de se rappeler des événements de la première saison, sortie en 2013 (oui, déjà). 10 ans vont séparer les deux aventures lors de la sortie du nouvel opus, et Telltale Games a bien conscience qu’il faut s’adresser aussi bien aux fans qu’à un nouveau public susceptible de découvrir la licence avec cet opus, c’est pourquoi le studio fera tout pour accueillir les nouveaux venus, tout en donnant un piqure de rappel aux anciens.

Previously on…

Dans une nouvelle interview avec le magazine Edge, relayée par IGN, Jamie Ottilie, CEO de Telltale Games assure qu’un rappel des événements de la première saison sera bien présent dans le premier épisode, tout en déclarant que ce deuxième opus pourra être joué sans connaissance du premier :

«Nous nous efforçons de concevoir nos récits de manière à ce qu’ils puissent se suffire à eux-mêmes […] l’introduction du premier épisode met les choses en place de manière à ce que le joueur comprenne comment les personnages sont arrivés là où ils se trouvent maintenant. »

Vous n’aurez donc pas forcément à relancer la première saison pour vous souvenir de tout, tout comme vous pourrez aussi très bien commencer par ce nouvel opus si l’envie vous en dit.

The Wolf Among Us 2 sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series en 2023.