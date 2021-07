The Witcher: Monster Slayer, le Pokémon Go-like, sortira le 21 juillet

C’est l’été, tout le monde se déconfine, et pendant que l’on ressasse nos souvenirs d’il y a 5 ans où nous étions sur nos téléphones à chasser des Pokémon, CD Projekt et Spokko veulent nous faire retourner dehors pour cette fois-ci chasser des vrais monstres. Annoncé en août dernier, The Witcher: Monster Slayer, le Pokémon Go-like dans l’univers de The Witcher, nous donne enfin sa date de sortie.

On remplace les Pokéballs par les épées

The Witcher: Monster Slayer nous placera donc dans la peau d’un sorceleur, dans une époque où les monstres règnent en maître sur le Continent et où le métier de Geralt de Riv est très prisé. Il faudra donc utiliser la géolocalisation pour trouver les monstres aux alentours pour les traquer et les tuer.

Le jeu sortira donc le 21 juillet prochain sur les mobiles iOS et Android, et les préinscriptions ont débuté sur le Google Play afin d’obtenir en récompense une épée de fer de Kaer Morhen, qui rapportera plus d’expérience à chaque monstre pourfendu.

La chasse n’attend donc que vous cet été !