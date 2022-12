Accueil » Actualités » The Witcher Monster Slayer : Le jeu mobile façon Pokémon Go va fermer ses portes

Les clones de Pokémon Go ont la vie dure. Pas facile de passer après le succès du mastodonte, même pour Niantic qui a du mal à réitérer l’exploit avec ses propres jeux. Et quand bien même la série The Witcher est plus populaire que jamais, cela n’a visiblement pas été suffisant pour attirer assez de monde sur The Witcher: Monster Slayer, le jeu mobile qui vous permet d’incarner votre propre sorceleur pour faire régner la loi dans votre rue.

La chasse aux monstres s’arrêtera l’été prochain

Witchers, we have an important message for you. If you have any questions, please follow this link to our FAQ: https://t.co/QrlrPmTHgn pic.twitter.com/Ta8RFFcaL0 — The Witcher: Monster Slayer (@TheWitcherMS) December 6, 2022

Sorti en juillet 2021, The Witcher: Monster Slayer n’aura finalement pas tenu deux ans. Rassurez-vous, le jeu ne fermera pas ses serveurs du jour au lendemain, et vous avez encore le temps d’en profiter un peu puisque le support du titre continuera jusqu’au 30 juin 2023.

Cependant, le jeu disparaitra du Google Store et de l’App Store dès le 31 janvier. Il ne faudra donc pas supprimer l’application si vous souhaitez continuer à jouer après cela. C’est à cette date que tout le contenu payant sera retiré du jeu, et que le jeu ne recevra plus aucune nouveauté. Plus aucune armure, quête, événements et autres ajouts. Autrement dit, c’est une longue période de mise hors-service qui sera initiée à ce moment.

Si on imagine que la communauté du jeu est triste, on pense également aux membres du studio Spokko, qui vont être frappés par une inévitable vague de licenciements et ce malgré l’absorption d’une partie du staff par CD Projekt Red.