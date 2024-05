The Rogue Prince of Persia : Le roguelite est désormais disponible sur PC en accès anticipé via Steam

La bataille pour l’avenir de la Perse commence aujourd’hui

Pour sa phase d’accès anticipé, The Rogue Prince of Persia ne compte pas faire les choses à moitié. Cette version embarque pas moins de 6 environnements à traverser, avec 8 armes principales à découvrir et 6 outils en plus, ainsi qu’une trentaine d’accessoires, qui vont varier vos différentes tentatives. On retrouve également 2 boss à combattre pour bien se faire la main, en attendant de futurs ennemis qui arriveront au fil des mises à jour. Tout cela nous est présenté dans un nouveau trailer que vous pouvez voir ci-dessous.

On imagine que pour sa version 1.0, qui arrivera d’ici un temps indéterminé, The Rogue Prince of Persia sortira aussi sur consoles. Pour le moment, c’est sur Steam que ça se passe, avec l’accès anticipé qui est disponible pour 19,99 € (ou 17,99 € pour quelques jours).