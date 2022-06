Accueil » Actualités » The Quarry sort aujourd’hui et profite du Summer Game Fest pour dévoiler son trailer de lancement

Ce jeudi 9 juin se tenait la conférence du Summer Game Fest organisée par Geoff Keighley. Cette présentation tombait à pic puisque aujourd’hui, vendredi 10 juin, sort The Quarry, le tout nouveau jeu d’horreur narratif édité par 2K Games et développé par Supermassive Games, le studio derrière l’excellent Until Dawn et les plus récents The Dark Pictures Anthology.

Alors que nous vous proposions notre test complet il y a quelques jours, le jeu a profité de la conférence pour faire un petit passage et nous présenter son trailer de lancement (disponible en VO ci-dessous) pour fêter sa sortie.

Entrez dans la Carrière

Dans ce trailer, on aperçoit notamment Ted Raimi, qui incarne le policier Travis dans le jeu, faire un monologue des plus glaçants avant d’assister à plusieurs scènes marquantes du jeu. A noter que de nombreux choix vous attendent pour faire avancer votre histoire et qu’il est possible de mourir à n’importe quel moment du jeu si les choix effectués ne soient pas les bons.

Au casting de cette superproduction très réaliste, on retrouve notamment David Arquette (Chris), Ariel Winter (Abigail), Brenda Song (Kaitlyn), Miles Robbins (Dylan), Siobhan Williams (Laura), Skyler Gisondo (Max) ou encore Grace Zabriskie (Eliza). Pour rappel, The Quarry est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S au prix de 69,99€ pour l’édition standard.