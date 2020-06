The Outsiders dévoile le FPS rythmique Metal: Hellsinger

Si vous avez fait le tour de DOOM Eternal, vous serez peut-être intéressés par Metal: Hellsinger. Il s’agit d’un FPS où tirer en rythme avec la musique permet de faire grimper son score. On a droit à un premier trailer, dans le cadre du Summer of Gaming d’IGN, avec du gameplay pré-alpha un peu mou pour l’instant.

Aucun rapport avec le manga

Avant de fonder le studio The Outsiders, David Goldfarb a travaillé sur Battlefield Bad Company 2, Battlefield 3 et Payday 2. Et désormais il s’occupe de ce Metal: Hellsinger qui sera édité par Funcom. Le jeu proposera un mode histoire narré par l’omniprésent Troy Baker mais aussi un mode Challenge pour scorer et surtout comparer son classement à celui de ses amis.

Le contexte de tout cela, la mystérieuse Inconnue, mi-humaine mi-démone a décidé de traverser tous les cercles de l’enfer pour enfin se venger de la Juge Rouge. En chemin, elle trouvera de nombreuses armes différentes qui auront chacune un finisher différent.

Jeu de rythme oblige, un soin tout particulier a été apporté à la bande-son composée uniquement de morceaux originaux créés pour le gameplay. Mais The Outsiders a quand même tenu à faire appel à des noms connus du Metal. On retrouve donc parmi les chanteurs Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Björn Strid (Soilwork) et Alissa White-Gluz (Arch Enemy).

Il ne nous reste plus qu’à signaler que Metal: Hellsinger sortira en 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.