Accueil » Actualités » Metal Hellsinger : On y a joué, que vaut le DOOM-like musical ? Premier avis en vidéo

Annoncé et présenté à de multiples reprises lors de l’E3 2020, Metal Hellsinger a finalement pris son temps. Avec ses gros flingues et son ambiance infernale, le titre fait bien sûr penser à DOOM, en un peu moins nerveux. Cependant, son concept va surtout résider dans sa bande-son bien métal puisque le rythme jouera pour beaucoup pendant nos phases d’action. On vous explique tout ça en vidéo.

Metal Hellsinger est prévu sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series. Pas encore de date de sortie mais il devrait arriver plus tard dans l’année.