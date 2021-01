The Medium nous montre les capacités de son héroïne en vidéo

Il ne reste plus qu’une grosse semaine avant de découvrir The Medium, le prochain jeu d’horreur de Bloober Team. Après avoir publié un trailer qui nous présentait l’ambiance du jeu avec des vrais acteurs, le jeu revient pour nous parler des capacités de son héroïne Marianne.

Ce qu’un médium fait

Naturellement, Marianne peut ressentir des choses qui échappent au commun des mortels, en plus de pouvoir se balader dans un autre monde. Grace à ses sens surdéveloppés, elle est en mesure de voir derrière des murs, et de déduire plus facilement des choses en regardant certains objets.

Elle peut ainsi reconstituer des événements liés à ces objets en ressentant les âmes qui ont été en contact avec ces derniers. Le but de Marianne est aussi d’aider les âmes à trouver le repos éternel, et notre médium aura de quoi faire au sein de l’hôtel délabré qui sert de décor au jeu.

The Medium sera disponible le 28 janvier sur PC et Xbox Series, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass le même jour.