The Medium est finalement repoussé au 28 janvier 2021

Coup dur pour le line-up de lancement de la Xbox Series. Même si The Medium était aussi prévu sur PC, et que le titre ne sortait pas directement au lancement de la console (un mois plus tard), il était tout de même attendu par les joueurs, qui souhaitaient le découvrir cette année. Mais Bloober Team annonce aujourd’hui que le jeu est repoussé, pour plusieurs raisons.

Cyberpunk 2077 fait peur

La première est bien entendu la situation sanitaire actuelle, qui rend le travail difficile pour les studios et qui a déjà causé de nombreux retards dans l’industrie. L’autre raison invoquée est plus insolite, puisque le studio mentionne que cette décision a aussi été prise à cause du calendrier des sorties de jeux de cette fin d’année.

Il ne fait aucun doute que c’est Cyberpunk 2077 qui est ici directement visé, puisque le titre a décalé sa sortie pour arriver le même jour que The Medium, soit le 10 décembre. Avec cela, le studio a ainsi choisi de reporter The Medium au 28 janvier 2021 sur PC et Xbox Series.