The Medium sortira finalement le 10 décembre sur Xbox Series X | S et PC

On savait que The Medium était prévu pour la fin de l’année, afin de faire partie de la période de lancement de la Xbox Series X | S, mais le titre n’avait pas encore donné de date définitive. Et si on nous avait donné rendez-vous à 15 heures pour découvrir une surprise autour du jeu, il faut croire que Bloober Team n’avait plus envie d’attendre.

Un mois après le lancement de la Xbox Series

On découvre ainsi sur la chaîne YouTube du studio un nouveau trailer, avec une présentation des différents environnements du jeu, en nous précisant l’inspiration qui se cache derrière eux. Mais cette vidéo nous intéressera surtout parce qu’elle dévoile la date de sortie du titre, fixée au 10 décembre, tout pile un mois après la sortie des consoles de Microsoft.

il faudra donc patienter jusqu’à décembre pour jouer à The Medium sur Xbox Series X | S et PC.