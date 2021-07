The Legend of Zelda: Skyward Sword HD nous montre toutes ses nouveautés en vidéo

Tandis que l’on attend avec encore plus d’impatience The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2 depuis son apparition lors du dernier Nintendo Direct, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD viendra nous faire un peu patienter avec la redécouverte de l’opus sorti sur Wii il y a maintenant 10 ans. Et Nintendo souhaite nous montrer que les améliorations ne seront pas que graphiques dans ce remaster.

Le jeu gagne en confort

On a donc droit à une nouvelle bande-annonce de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD qui met en avant les nouveautés de cette refonte, avec par exemple la possibilité de passer les cinématiques si on le souhaite, tout en faisant passer le texte des dialogues plus vite.

Le motion gaming reste évidemment présent mais on nous montre une nouvelle fois que le tout sera aussi jouable à l’aide du joystick, ce qui sera indispensable pour y jouer sur la Switch Lite. On note également la possibilité d’avoir des conseils, et enfin un framerate plus élévé, avec une latence moindre.

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD sortira le 16 juillet prochain sur Switch.