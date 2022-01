The Legend of Zelda : Majora’s Mask arrivera bientôt sur le Nintendo Switch Online

Alors que Banjo-Kazooie sort aujourd’hui sur le Nintendo Switch Online pour les acquéreurs du pack additionnel, Nintendo annonce déjà la suite avec un autre gros jeu de la Nintendo 64 : The Legend of Zelda : Majora’s Mask.

Histoire de changer du quotidien en portant d’autres masques

Le temps vous est compté pour empêcher l'apocalypse dans The Legend of Zelda: Majora’s Mask, qui rejoindra le catalogue Nintendo 64 du service Nintendo Switch Online + Pack additionnel en février ! pic.twitter.com/DLP1rdjtGH — Nintendo France (@NintendoFrance) January 21, 2022

Même si l’annonce du pack additionnel avait fait grincer des dents à cause d’un prix élevé pour finalement peu d’avantages au lancement, Nintendo semble avoir trouver son rythme de croisière avec un nouveau jeu Nintendo 64 par mois. En février prochain, ce sera donc le cultissime The Legend of Zelda : Majora’s Mask qui rejoindra le catalogue.

On espère toutefois que le titre ne connaitra pas les mêmes soucis d’émulation que The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Toujours est-il que ce Zelda reste un excellent cru avec sa mécanique des masques offrant différents pouvoirs à Link malgré une contrainte de temps qui ne plaira pas à tout le monde.

C’est en tout cas un bon moyen de patienter en attendant des nouvelles de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2.