Le Pack additionnel du Nintendo Switch Online révèle son prix

Nintendo avait précisé que l’on allait en apprendre plus sur le Pack additionnel du Nintendo Switch Online courant octobre, mais on ne s’attendait pas à ce que cela soit lors du dernier Animal Crossing Direct. C’est pourtant le moment qu’a choisi Nintendo pour présenter quelques détails sur le pack, avec notamment son prix.

Jouer à des jeux de Nintendo 64, ça se paye

On a tout d’abord appris que le DLC Happy Home Paradise pour Animal Crossing: New Horizons allait être compris dans cet abonnement, ce qui augmente forcément un peu le prix, que vous jouiez à Animal Crossing ou non.

Dès le 26 octobre prochain, vous pourrez donc vous procurer ce Pack additionnel pour le Nintendo Switch Online, et ce pour le prix de 39,99 € par an pour un compte individuel, soit une augmentation (optionnelle rappelons-le) de 20 € justifiée par la présence du DLC Animal Crossing donc, mais aussi des jeux Nintendo 64 et Megadrive. Pour ce qui est de l’option Famille, il faudra désormais compter sur un abonnement au prix de 69,99 € par an pour ce Pack additionnel.

Le passage d’un compte normal au Nintendo Switch Online au compte « premium » avec le Pack additionnel pourra être effectué à tout moment, avec un recalcul des tarifs selon le temps d’abonnement qu’il vous reste.