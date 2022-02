The Legend of Zelda: Majora’s Mask débarque dans le Nintendo Switch Online la semaine prochaine

Chose promise, chose due. Après avoir ajouté Banjo-Kazooie dans le catalogue de jeux Nintendo 64 du pack additionnel de l’abonnement Nintendo Switch Online, Nintendo avait d’ores et déjà prévenu que le prochain titre « offert » serait The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Le constructeur nous avait donné rendez-vous en février, et cette version Nintendo 64 précise enfin sa date d’arrivée dans le service de Nintendo.

Le jeu culte débarque dans l’abonnement

L'heure est bientôt venue. The Legend of Zelda: Majora’s Mask rejoint le catalogue Nintendo 64 de Nintendo Switch Online + Pack additionnel le 25/02 ! pic.twitter.com/MwwhGRDDWj — Nintendo France (@NintendoFrance) February 18, 2022

Skull Kid nous donne donc rendez-vous le 25 février prochain (si vous n’êtes pas trop occupé avec, vous savez, le petit jeu qui sort aussi à cette date) afin d’empêcher le cataclysme dans The Legend of Zelda: Majora’s Mask, avec un portage du jeu d’origine enfin accessible sur Nintendo Switch.

Les fans espèrent aussi que ce portage sera un peu plus propre que celui d’Ocarina of Time, et on peut d’ailleurs en voir un premier aperçu avec un nouveau trailer diffusé par Nintendo.

Si vous êtes abonnés au Pack additionnel du Nintendo Switch Online, vous pourrez donc jouer à Majora’s Mask sans coût supplémentaire dès le 25 février. On attend maintenant de savoir quel sera le prochain jeu Nintendo 64 à rejoindre le catalogue.