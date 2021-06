The Legend of Nayuta: Boundless Trails annoncé en occident pour 2023

NIS America et Falcom ont bien décidé de régaler les fans pour les 40 ans du studio avec l’annonce de Nayuta: Boundless Trails que l’on n’avait clairement pas vu venir contrairement aux localisation de Trails from Zero et Trails to Azure.

Une autre expérience « Trails »

Sorti initialement au Japon sur PSP en 2012, Nayuta: Boundless Trails est un titre à part puisqu’il n’est pas directement lié à l’immensité scénariste des différents opus The Legend of Heroes (qu’il n’a pas dans son titre d’ailleurs). Il s’agit d’une approche différente qui propose d’ailleurs un gameplay qui l’est tout autant puisqu’il délaisse les combats au tour par tour pour du temps réel. Nayuta aura également des magies et compétences différentes en fonctions des saisons. A bien des égards on peut le considérer comme un savant mélange entre un Ys et un The Legend of Heroes.

Nous suivront ainsi les aventure de Nayuta, un jeune garçon voulant quitter son île pour explorer le monde. Sa rencontre avec une fée du nom de Noi va l’emmener au delà des mers pour une aventure pleine de rebondissements. Il a recemment eu droit à une version remasterisée au Japon (le 24 juin dernier). Nous bénéfieront du titre avec des visuels HD, une musique de meilleur qualité, du 60 fPS, et de nouvelles illustrations.

Nayuta: Boundless Trails sortira en 2023 sur PC (via Steam, Epic Games Store et GOG), PS4 et Switch. La traduction ne proposera que des textes en anglais.