Test The Legend of Nayuta: Boundless Trails – Un bon opus à part entière entre Ys et The Legend of Heroes

Initialement sorti au Japon sur PSP en 2012, The Legend of Nayuta: Boundless Trails a eu droit à une sortie occidentale en 2023 sur PC, Switch et PS4. Il s’agit d’un standalone un peu particulier et dont le titre peut prêter à confusion. NIS America et Falcom ont sorti énormément d’opus de la série The Legend of Heroes en quelques années, il est donc assez facile de s’y perdre.

The Legend of Nayuta est un spin-off de la série The Legend of Heroes, toutefois il ne partage pas la même ligne temporelle que tous les autres jeux de la franchise qui sont sortis chez nous depuis Trails in the Sky. Bien qu’il présente certaines similitudes, ce jeu se distingue nettement des JRPG à combats au tour par tour de la « franchise principale ». Ce JRPG assez léger peut être une porte d’entrée en douceur au style de Falcom.

Conditions de test : Nous avons terminé la version PS4 du jeu sur PS5.

Un « faux ami » de The Legend of Heroes

Même si Ys et The Legend of Heroes parlent bien plus aux joueurs, The Legend of Nayuta: Boundless Trails tire davantage son inspiration de l’époque où Falcom se concentrait exclusivement sur le développement de jeux PC, en particulier la licence Zwei. Même si le titre du jeu et son esthétique peuvent prêter à confusion, nous ne sommes pas devant un RPG avec des combats au tour par tour très narratif. Nous sommes au contraire face à un jeu de rôle qui mélange action, plateformes, puzzles et combats en temps réel. La narration est assez simple à suivre et assez bon enfant.

On suit l’aventure de Nayuta Herschel sur l’île de Remnant, un endroit où des fragments d’étoiles mystérieux tombent régulièrement du ciel. Passionné par ces reliques qui permettent d’entrevoir des mondes lointains, le jeune homme rêve de les visiter un jour. Son souhait sera en quelque sorte exaucé avec l’apparition soudaine et étrange de mystérieuses ruines tout autour de l’île. A l’intérieur, Nayuta fait la rencontre de Noi, une fée qui lui révèle l’existence de multiples mondes au-delà du sien, accessibles grâce aux ruines qui agissent comme des portails. Le duo entreprend alors un voyage pour explorer ces mondes, tout en cherchant à résoudre les mystères des ruines et à combattre une force obscure qui menace l’existence de tous les mondes.

Falcom a sorti de très grands jeux sur PSP comme les The Legend of Heroes: Trails to Azure et Trails from Zero, mais The Legend of Nayuta possède une aura nostalgique des JRPG de la période 90/2000 et on y retrouve ainsi les tropismes habituels. L’ami d’enfance amoureuse du héros, la mystérieuse jeune fille amnésique, un monde à sauver d’une force maléfique… Cela n’est pas un problème quand on sait dans quoi on s’embarque, cependant on apprécie le voyage grâce à la patte de Falcom qui offre une atmosphère chaleureuse. Le village de Nayuta est rempli de personnage secondaires récurrents que l’on côtoie régulièrement à travers différentes mission secondaires qu’ils nous confient.

C’est d’ailleurs l’un des seuls points communs avec la série The Legend of Heroes et ses missions optionnelles à terminer avant la fin d’un chapitre. Cela n’empêche pas l’histoire principale d’avoir des moments un peu plus sombres, mais dans l’ensemble, il ne faut pas s’attendre à être autant immergé dans son intrigue qu’un Trails.

Ya plus de saisons

Le jeu se découpe en une poignée de biomes qu’il faut explorer à travers différents stages. Au départ, les mouvements de Nayuta se limitent à attaquer, sauter et esquiver. En gagnant des étoiles par la réalisation d’objectifs principaux et secondaires, tels que terminer un niveau sans être touché plus de dix fois ou vaincre un nombre spécifié de monstres, il débloque de nouveaux mouvements augmentant ses possibilités de déplacement et de combos. Grâce à Noi, qui est toujours à vos côtés, vous pouvez également attaquer à distance avec plusieurs magies offensives.

Cela donne des sessions assez courtes et expéditives, toutefois la boucle de gameplay se révèle assez addictive. Il s’agit typiquement du genre de titre conçu pour les consoles portables comme la Switch, le Steamdeck ou le Playstation Portal si vous pouvez vous le permettre. Nous avons un bon concentré d’action et de phases de plateforme. Il y a également tout un tas de secrets à découvrir en explorant plus méticuleusement, notamment des ingrédients pour la cuisine. Dans ce RPG, celle-ci est d’ailleurs une très grande source d’expérience, en plus de vous soigner efficacement.

Le titre offre ainsi une expérience sans prise de tête, une bonne montée en puissance et un renouvellement constant. Il faut dire qu’il n’est pas très long puisque vous pouvez aisément le terminer en un peu plus d’une vingtaine d’heures. Cela permet surtout de mieux digérer la répétitivité des combats car il ne faut pas s’attendre à un système extrêmement profond, mais la construction reste solide dans sa globalité. Parmi les qualités que l’on met en haut du panier, nous avons les boss qui offrent des affrontements variés. Néanmoins, on en attendait plus du système de saisons qui permet de redécouvrir les mondes déjà parcourus sous un nouveau jour. Au bout du compte, il ne s’agit que d’un moyen de recycler les niveaux avec un léger changement de couleurs et de décors.

En parlant de décors justement, The Legend of Nayuta: Boundless Trails propose des graphismes vibrants et éclatants, mais qui ont inévitablement vieilli. Malgré un lissage en règle (meilleure résolution et plus fluide grâce aux 60 FPS), le rendu PSP se fait cruellement sentir, en particulier en ce qui concerne les modèles des personnages qui ont un contraste assez fort par rapport aux somptueux artworks observés lors des dialogues. Comme d’habitude avec les jeux Falcom éditéS par NIS America, les textes ne sont proposés qu’en anglais. On peut comprendre la situation des The Legend of Heroes qui ont une quantité colossale de textes, en revanche pour ce petit RPG plus léger, un effort aurait pu être fait.