Microids va distribuer des versions physiques des jeux NIS America en France, dont The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II

Déjà deux éditions Deluxe à ajouter au panier

Ce partenariat sera très rapidement mis en place puisque le premier jeu concerné sortira à la toute fin du mois dans son édition physique. Il s’agit de Phantom Brave : The Lost Hero, qui aura droit à une édition Deluxe comprenant le jeu sur Switch, PS4 ou PS5, une bande-son numérique et un mini-artbook. Tout cela sera disponible dès le 30 janvier prochain.

Viendra ensuite The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II, dont l’édition physique Deluxe est prévue pour le 14 février sur Switch, PS4, et PS5. On y retrouvera le même contenu, à savoir une bande-son numérique et un mini-artbook. Une édition physique pour RPG Maker With est aussi prévu sur PS4 et PS5 et sortira le 21 février, avant d’autres jeux de NIS America plus tard cette année.

Fier de ce partenariat, Alexandre Breas, managing director chez Microids, déclare :

« Nous sommes ravis et fiers de collaborer avec NIS America, une référence mondiale dans l’édition de jeux japonais. Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre ambition de proposer un catalogue toujours plus riche et diversifié, en mettant en avant des titres qui sauront séduire les passionnés de jeux vidéo en France. Cela marque une étape importante dans la stratégie de Microids visant à renforcer son ouverture et son implantation sur le marché des jeux japonais, en répondant aux attentes croissantes des joueurs français pour ce type de productions. »

Une bonne nouvelle pour les amoureux du physique, surtout pour celles et ceux qui suivent les jeux NIS America dont la sortie en France se fait souvent en catimini.