The Last of Us : Le tournage de la saison 2 pourrait commencer dès cette année

La série The Last of Us qui est en ce moment diffusée sur HBO (et sur Amazon Prime Video chez nous) continue de remporter les suffrages des téléspectateurs. La fin de saison approche puisque le neuvième et dernier épisode sera diffusé en fin de semaine prochaine, et les regards sont désormais tous tournés vers la saison 2 du show, qui a vite été confirmée par la chaîne américaine et par Naughty Dog. Interrogé à ce sujet au micro de Collider, Pedro Pascal, qui incarne Joel dans la série, a laissé entendre que le tournage de cette saison 2 pourrait très prochainement débuter.

Une saison 2 déjà très attendue

Le tournage de la première saison s’était étalé sur presque un an, c’est pourquoi on imagine que HBO souhaite que la production de la saison 2 démarre au plus vite afin que le temps entre la diffusion des deux saisons soit le plus court possible. Selon l’interprète de Joel, la saison 2 pourrait débuter son tournage prochainement :

« Pour cette année 2023 ? Oh, en quelles saison sommes-nous déjà ? Est-on au printemps ? Alors oui, il y a des chances. Oui. »

Etant donné la série a demandé beaucoup de préparation et a mis du temps avant de se mettre en place, un tournage en 2023 pour la saison était très loin d’être acquis. Si la production de cette dernière débute bientôt, on peut espérer une sortie de la saison 2 au plus tôt à la toute fin de l’année 2024, voire début 2025 si le tournage s’étale sur une aussi longue période que celui de la première saison.