The Last of Us Part II : Un nouveau trailer dévoilé à 16h

Alors que le jeu vient tout juste de passer gold, un nouveau trailer de The Last of Us Part II sera diffusé aujourd’hui à 16h en France.

« Je dois en finir avec ça »

Teasé sur le compte Twitter officiel de Naughty Dog, la très courte vidéo dévoile un échange succinct entre Ellie et Joel. La jeune femme prononce la phrase « Je dois en finir avec ça » tandis que la personnage que le joueur incarnait dans le premier épisode de la saga lui répond « Il y a un prix à payer. » Pour en savoir plus, rendez-vous cette après-midi.

The Last of Us Part II sortira le 19 juin prochain en exclusivité sur PlayStation 4.