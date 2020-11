The Last of Us Part II supportera le retour haptique sur PS5

Si on savait déjà que The Last of Us Part II sera rétrocompatible sur PlayStation 5, on ignorait encore si cette version allait proposer des améliorations au titre de Naughty Dog. Du moins, c’était le cas jusqu’à aujourd’hui puisque, selon GamesRadar, le jeu d’horreur prendra en charge le retour haptique de la DualSense.

God of War bénéficiera aussi du retour haptique

Comme l’indique le média américano-britannique qui a pu lancer le titre sur la console de Sony, la fonctionnalité propose de vraies sensations jugées « incroyables » lorsqu’on essaye d’utiliser l’arc ou à chaque coup tiré avec une arme. La manette aurait également un véritable impact lors des déplacements en bateau puisque celle-ci « vrombit » au moment de démarrer le moteur.

Notez que GamesRadar a aussi testé la DualSense en jouant à God of War. En plus d’inclure une résolution et un framerate plus élevé, la version PS5 du jeu de Santa Monica Studio supportera le retour haptique. Cela devrait se ressentir notamment à chaque fois que vous lancerez la hache et utiliserez le bouclier de Kratos.