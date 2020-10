God of War affichera bien les 60 fps sur PlayStation 5

Tandis que tout le monde attend l’arrivée de God of War II et du Ragnarök, Santa Monica offre quelques jolies nouvelles pour ceux qui souhaiteraient (re)découvrir le « premier » God of War sur PS5.

Whether you’re picking up the game for the first time or looking to finish that NG+ save, God of War (2018) on the #PS5 will offer:

🎞️ Up to 60 FPS using the ‘Favor Performance’ video option

🎮 Save Transfers – start right where you left off on the PS4!

— Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) October 26, 2020