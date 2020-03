The Last of Us 2 repoussé suite à la pandémie ? Sony nous rassure

C’est avec beaucoup d’inquiétude que les regards se tournent vers le studio américain Naughty Dog, notamment pour The Last of Us 2 qui pourrait être une nouvelle fois retardé à cause de l’épidémie du COVID-19.

Sony est à l’affût sur le titre

Le milieu du jeu vidéo est très violemment impacté par l’actualité courante, l’E3 2020 en est la preuve, ce qui pose de très nombreuses questions quant aux titres attendus en ce second trimestre 2020 et Sony en fait les frais. Certaines dates de sortie ont déjà été repoussées, et on craint qu’il en soit de même pour certains titres extrêmement attendus comme The Last of Us 2 ou encore Ghost of Tsushima. Vous pouvez consulter notre article sur les potentielles répercussions de la pandémie pour l’industrie du jeu vidéo pour en apprendre davantage.

Pourtant, Sony se veut rassurant par l’intermédiaire de son communiqué officiel et déclare qu’aucun problème n’est apparu actuellement. Ils se disent également attentifs quant au déroulement des choses chez leurs studios partenaires d’Europe et des Etats-Unis, et ils soulignent le fait que la pandémie ne viendra pas perturber l’exercice de l’entreprise.

Ce communiqué veut donc nous rassurer, et il va falloir patienter pour voir comment les choses avancent chez Naughty Dog, bien que la situation interne ne soit pas si fameuse étant donnée le contexte actuel. The Last of Us 2 est prévu pour le 29 mai 2020, ce qui laisse deux mois de travail pour les employés du studio.

On reste tout de même relativement dans le flou quant à cette sortie, qui pour rappel, a déjà subit un premier report en octobre 2019 pour terminer correctement le jeu. Des bruits de couloir autour d’un crunch intensif au sein du studio ont aussi éclaté il y a peu.