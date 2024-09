The Last of Us : La saison 2 de la série produite pas HBO se montre dans un premier trailer

Un premier aperçu qui donne envie d’en voir davantage

Comme promis, cette saison adaptera au moins une large partie de The Last of Us Part II, comme on peut le voir avec certains plans qui reproduisent presque à l’identique certaines scènes déjà cultes du jeu.

La série nous apportera aussi son lot de scènes inédites, mais on en dira pas plus pour le moment pour ne pas spoiler celles et ceux qui suivent l’histoire de la licence à travers cette série. On peut d’ores et déjà dire que l’émotion sera au programme, tout comme la tension puisque l’on peut voir que HBO n’a pas lésiné sur les moyens de cette adaptation. Avec le succès de la première saison, le contraire aurait été étonnant.

Toujours pas de date précise de diffusion pour la saison 2 de The Last of Us, mais elle devrait en théorie être diffusée sur Max durant la première moitié de l’année 2025. L’attente ne sera donc pas si longue, et on patientera aussi avec ces trois premières affiches mettant en scène Joel, Ellie et Abby.