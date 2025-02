Tribe Nine : Le free-to-play des créateurs de Danganronpa est prêt et sortira le 20 février

Un marché déjà trop bouché pour ce nouveau gacha ?

Vous avez peut-être découvert le titre lors du dernier Steam Next Fest, mais pour les autres, notez que Tribe Nine est un action-RPG free-to-play imaginé par les créateurs de Danganronpa (ce qui se remarque facilement au chara-design) qui prend place dans une version futuriste de Tokyo, dans laquelle un être nommé Zero oblige les citoyens à prendre part à des jeux nommes « Extreme Games ». Du moins, jusqu’à ce qu’un groupe de résistants ne se forme pour renverser la situation.

Sans vouloir le résumer trop grossièrement à un Genshin Impact-like, on reste sur une formule plus ou moins similaire avec plusieurs personnages jouables que l’on change à la volée sur le terrain, et une histoire qui va nous livrer ses secrets au fur et à mesure des mises à jour. Ce qui ne va pas beaucoup l’aider à se démarquer. Le contenu de la version 1.0 a été présenté tout récemment dans un livestream dédié à ce sujet, qui nous a surtout permis d’apprendre quand le jeu sera disponible.

Vous pourrez donc vous lancer dans l’aventure Tribe Nine dès le 20 février prochain, sur PC via Steam, iOS et Android. Pas d’autres plateformes annoncées pour le moment.