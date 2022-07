Accueil » Actualités » The First Descendant : Project Magnum se trouve un nom et date sa bêta sur PC

Annoncé l’an dernier pendant l’été, Project Magnum n’avait pas donné de nouvelles depuis un bon moment. Surprise, le shooter-looter coopératif free-to-play en vue TPS de Nexon a refait surface hier en dévoilant son nom officiel, The First Descendant, quelques images et infos ainsi que l’organisation d’une bêta sur PC d’ici quelques mois.

Du loot, de l’Unreal Engine 5, et surtout, du loot !

S’il faudra patienter encore un peu pour avoir droit à des premiers extraits de gameplay, le titre sud-coréen a tout de même daigné révéler qu’il tournera sous Unreal Engine 5. De plus, il a apporté de très légères précisions sur son scénario. Celui-ci nous placera dans la peau d’un Descendant qui a pour mission de combattre des envahisseurs afin de protéger le continent d’Ingris ainsi que l’humanité toute entière.

Concernant la bêta, celle-ci aura lieu uniquement sur Steam du 28 septembre au 4 octobre 2022. Pour tenter d’y participer, vous pouvez vous enregistrer dès aujourd’hui en passant par la page Steam du jeu.

Pour rappel, The First Descendant sortira à une date inconnue au moins sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.