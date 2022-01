The Elder Scrolls VI serait toujours en pré-production selon le profil d’une employée de Bethesda

Même si GTA VI est le numéro uno des suites les plus attendues, on peut aisément placer The Elder Scrolls VI en deuxième position. Le prochain RPG heroic-fantasy de Bethesda donne enfin des signes de vie, mais pas forcément pour le meilleur.

The Elder Scrolls VI se fait toujours attendre

Annoncé officiellement en 2018, les fans attendent toujours des nouvelles de The Elder Scrolls VI depuis lors. En dehors d’une énième réédition de Skyrim ou bien d’une nouvelle extension à The Elder Scrolls Online, les nouvelles autour de la licence se font rares. Cela s’explique évidemment par le fait que Bethesda est actuellement concentré sur l’exclusivité Xbox attendue pour le 11 novembre 2022 : Starfield.

The Elder Scrolls VI is in pre-production. pic.twitter.com/qNGE27BiXq — Timur222 (@bogorad222) January 21, 2022

Même si l’on imagine que les équipes sont encore en plein développement du jeu spatial, on apprend que The Elder Scrolls VI serait toujours en phase de pré-production selon le profil Linkedin de Fanny Manset (directrice des ressources humaines chez Bethesda). Timur222, un utilisateur de twitter, a réussi à capturer les détails de son CV avant modification. On peut y lire notamment :

« Bethesda Game Studios est une référence en matière de jeux en monde ouvert, et est actuellement en pleine production de Starfield, son premier nouvel univers en 25 ans, et en pré-production pour le très attendu The Elder Scrolls VI ».

Ce statut n’est pas une surprise puisque l’on sait que le titre est en pré-production depuis un moment, mais le plus intéressant est d’apprendre que le RPG est « toujours » dans cette phase. Comme l’expliquait déjà Todd Howard, Bethesda espérait sortir le jeu plus tôt mais les ambitions de Starfield sont passées en priorité. Malheureusement, cela voudrait dire que The Elder Scrolls VI ne sera pas disponible avant au moins 3 ou 4 ans en étant optimiste.

La pré-production d’un jeu signifie que les développeurs sont toujours en train, entre autres, de concevoir le lore ou bien de discuter des différents éléments de game design. Ainsi, il est plus que probable que la machine démarre réellement aux alentours de la sortie de Starfield.