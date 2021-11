The Elder Scrolls VI : Si le jeu devient exclusif Xbox, ce ne sera pas pour punir les concurrents selon Phil Spencer

Si Phil Spencer et Microsoft ont été clairs sur la question de l’exclusivité de Starfield, le flou règne un peu plus du côté de The Elder Scrolls VI. Même si tout porte à croire que oui, le jeu sera exclusif aux consoles Xbox, Phil Spencer et ses équipes ne font que tourner autour du pot lorsque la question est posée, et le boss de chez Xbox l’a encore démontré avec une nouvelle interview publiée chez GQ pour les 20 ans de la marque Xbox.

Phil Spencer, le roi de l’esquive

Durant cet échange, Spencer est revenu sur le cas de The Elder Scrolls VI, en voyant le jeu être dans le même cas que Starfield, sans pour autant déclarer mot pour mot que le jeu sera exclusif. Le tout, en expliquant pourquoi l’exclusivité est le scénario logique pour lui :

« Il ne s’agit pas de punir d’autres plateformes, puisque je crois fondamentalement que toutes les plateformes peuvent continuer d’évoluer. Mais pour être sur Xbox, je veux que nous puissions apporter le package complet de ce que nous avons. Et c’est le cas quand je pense à Elder Scrolls VI. C’est le cas quand je pense à l’une de nos franchises. »

Vous l’aurez compris, c’est toujours flou, mais cette déclaration laisse à penser que dans la tête de Spencer, TES VI se dirige vers une exclusivité Xbox, ce qui serait somme toute assez logique. Reste à voir si cela se confirmera ou non à l’avenir, et de toute façon, Microsoft a encore bien le temps d’y penser étant donné que le projet est très loin de sa sortie.