The Elder Scrolls Blades arrive sur Nintendo Switch

Si l’on devra attendre plusieurs années pour The Elder Scrolls VI, la version mobile The Elder Scrolls Blades débarque quant à elle sur Nintendo Switch en free-to-play. Les joueurs ayant commencé leur partie sur mobile pourront la reprendre sur Switch et le jeu se dote du cross-play qui vous fera rencontrer les joueurs des autres plateformes.

Gratuit mais avec un pack de démarrage

Si le titre est donc gratuit avec son modèle économique, un pack de démarrage est disponible sur l’eShop au prix de 14,99€. Pour cette somme, vous aurez droit à un pack comprenant 30 000 pièces d’or, 2 000 gemmes, des matériaux de construction, une décoration Sylvan exclusive et du matériel rare.

En plus de l’arrivée du titre, la mise à jour 1.7 débarque également avec ses nouveautés. Réinitialisation des classements JcJ, six nouvelles quêtes dont un système de combats en arène où les affrontements seront de plus en plus difficile et cadeau mystère à tous les joueurs se connectant au jeu sont au programme.