The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me présente son histoire à glacer le sang

L’anthologie The Dark Pictures Anthology a déjà accouché de trois épisodes plus ou moins réussis, et si Supermassive Games s’est offert une pause avec la série en publiant The Quarry, on aura bien droit à un quatrième épisode cette année avec The Devil in Me. Bandai Namco et le studio nous présentent aujourd’hui enfin un peu plus d’images à propos de ce nouvel opus, qui promet d’être aussi terrifiant que les autres, mais en utilisant d’autres codes de l’horreur.

Un jeu mortel se prépare

Direction l’hôtel de la mort, avec un groupe de réalisateurs de documentaires, qui est invité à aller explorer un bâtiment rempli de mystères.

Ce qui devait être le parfait lieu de tournage se transforme en un piège mortel, et il faut évidemment s’attendre à ce que chacun des membres du groupe soit en danger de mort à un moment ou à un autre. Tout cela ressemble à un joyeux mélange entre Shining et Saw, avec un tueur agissant dans les coulisses de cet hôtel pas comme les autres.

Comme d’habitude, chaque décision aura son importance ici, et il sera possible de jouer en coopération jusqu’à 5 personnes en offline ou à 2 en jouant en ligne.

Une version collector qui en impose

Bandai Namco nous en dit également plus sur les précommandes, qui donneront accès à la version Curator’s Cut, avec de nouveaux choix à prendre et des nouvelles scènes avec des personnages différents.

The Devil in Me aura aussi droit à une édition collector « Animatronic », qui contiendra les éléments suivants :

Le jeu complet The Devil in Me

La boîte de l’animatronique

Le buste exclusif d’animatronique (11 cm, résine, peint à la main)

Une carte de visite exclusive Lonnit Entertainment

Une carte postale et une enveloppe exclusives de l’hôtel

Une carte imprimée de l’île de l’hôtel

Pour le moment, cette édition collector est affichée à 79,99 € et est en vente exclusivement sur le site de Bandai Namco.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me sera disponible dès le mois de novembre selon l’éditeur, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.