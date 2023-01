Accueil » Actualités » The Day Before devrait bientôt nous montrer du gameplay pour répondre aux inquiétudes

The Day Before est passé de l’un des jeux les plus suivis sur Steam à l’un des projets les plus inquiétants en quelques mois. Tandis que le studio Fnstatic nous assure que son MMO post-apo sortira bien le 1er mars comme prévu tout en assurant la promotion de son logiciel de coworking (et ce n’est malheureusement pas une blague), le public s’inquiète d’avoir finalement peu de détails à son sujet, sans parler des récents extraits du jeu qui affichaient un léger downgrade et des séquences de gameplay somme toute assez classiques. Conscient des inquiétudes qui commencent à se répandre autour du jeu, Fnstatic prend enfin la parole pour nous donner rendez-vous.

Du gameplay qui se fait attendre

Fntastic making it sound like they're doing us a special favor by releasing actual gameplay of their videogame (the game releases in 6 weeks). pic.twitter.com/cHDlb0TGau — Skill Up (@SkillUpYT) January 15, 2023

Dans un message adressé sur le Discord officiel du jeu (relayé par Skill Up), le studio nous promet que des séquences de gameplay brutes, autrement dit sans montage, seront diffusées avant la fin de ce mois de janvier. Ces extraits permettront visiblement de découvrir une majeure partie des fonctionnalités du jeu, tout en nous offrant un regard sur « l’état actuel du développement de The Day Before ».

On ne demande pas mieux, étant donné que The Day Before doit sortir le 1er mars prochain. Les interrogations à son sujet restent légion et le studio a fort à faire pour rassurer la communauté avant le jour J, si, bien entendu, un autre délai ne vient pas poindre le bout de son nez. Entre cette option et le pétard mouillé éventuel, on ne sait pas vers quoi notre intuition penche, mais on espère tout de même avoir tort.