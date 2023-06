The Day Before : Le studio dévoile un teaser… surprenant, et promet que la page Steam va bientôt revenir

Press X to doubt

Non, ce n’est pas The Crew Motorfest que vous voyez ici, mais bien The Day Before. Ne nous demandez pas pourquoi on peut voir une voiture de sport toute neuve en plein milieu d’une ville post-apocalyptique ravagée, mais c’est ce que Fntastic a décidé de mettre en avant dans le dernier teaser du jeu.

On ne sait pas vraiment pourquoi le jeu a autant changé de ton en quelques mois, mais les on n’est plus à une surprise près pour ce jeu. Et à vrai dire, en lisant les différents articles publiés sur WellPlayed avec les interviews du studio, on a l’impression que The Day Before n’est plus du tout le jeu que l’on nous a vendu pendant des années.

Fntastic annonce que la ville dans laquelle on va évoluer sera New Fortune City, qui porte bien son nom puisque vous pourrez y faire fortune en achetant des maisons et des voitures. Pire, on apprend que les joueurs et joueuses pourront « chercher des jobs » au sein de la colonie de survivants, aussi bien pour des travaux manuels qu’en tant qu’artistes. Il serait même possible de se rendre à la salle de gym ou dans un sauna pour augmenter ses caractéristiques.

Ecoutez, on ignore à quel moment ce jeu de survie s’est transformé en un fourre-tout où notre avatar serait aussi occupé qu’un Sims, mais cela nous permet au moins de faire une croix définitive sur ce que le projet devait initialement être. Il s’agit peut-être d’une tentative de sauvetage désespérée de la part du studio, qui doit sortir coûte que coûte un jeu auquel plus personne ne croit, ne serait-ce que pour éviter quelques problèmes juridiques.

Car dans le même temps, Fntastic nous assure que la page Steam sera bientôt de retour et que le conflit autour de la marque devrait être réglé. The Day Before est toujours prévu pour le 10 novembre prochain sur PC. Dans quel état, allez savoir.