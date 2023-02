Accueil > Actualités > The Day Before : Le studio revient sur la genèse du MMO dans une vidéo des coulisses

Le feuilleton The Day Before se poursuit aujourd’hui avec l’envie de Fntastic de prouver coûte que coûte que son MMO est bien réel, et qu’il sortira contre vents et marées si cela est nécessaire. La dernière vidéo de gameplay du jeu n’a pas du tout rassuré les personnages ayant wishlisté le jeu sur Steam, et les différentes accusations de plagiat n’ont en rien aidé le cas The Day Before. C’est pourquoi le studio a voulu montrer patte blanche avec un « dev vlog » qui a pour but de retracer le développement du jeu, en dévoilant les progrès réalisés depuis le premier prototype.

Before The Day Before

En 2019, The Day Before reprenait bien le principe du jeu de survie dans un monde apocalyptique, mais sa direction artistique était tout autre, presque cartoonesque, du moins pour ce qui est du chara-design. Cela a vite évolué suite aux ambitions grandissantes de Fntastic, qui a voulu passer d’une petite ville à une énorme cité, tout en ajoutant un peu plus de réalisme à son œuvre.

On peut voir les changements opérés ici via quelques images avant/après, tout cela dans le but de nous montrer que la version actuelle est censée être bien meilleure. Ce qui ne marche pas vraiment étant donné que la démo de 2021 donne bien plus envie que celle montrée en 2023, qui tourne pourtant sur Unreal Engine 5.

Le scepticisme reste donc de mise étant donné que le studio est encore très silencieux à propos des fonctionnalités du jeu, même si on nous promet ici que cela s’apprête à changer. Et on ne parlera pas de l’absence de développeurs dans cette vidéo (seule l’une des membres de l’équipe communication, Dana Soltangazinova, est présente), qui est censée être un dev vlog et qui ne nous montre que les volontaires ayant travaillé sur le jeu. On ne sait pas si The Day Before mérite encore le bénéfice du doute (probablement pas), mais on continuera à suivre cette affaire de très près.

The Day Before sortira le 10 novembre prochain sur PC.