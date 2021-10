Le MMO The Day Before dévoile sa date de sortie sur PC avec une nouvelle vidéo

L’un des MMO les plus attendus est sans aucun doute The Day Before, qui mêlera survie et shooter dans un monde post-apocalyptique. Le titre se fait désormais attendre depuis pas mal de mois et a pris son temps avant de dévoiler de nouvelles informations. C’est chez IGN que Fntastic a choisi d’en dire aujourd’hui un peu plus sur son prochain jeu, avec des images de gameplay à l’appui ainsi qu’une date.

Pile pour l’été 2022

Durant la vidéo qui a été diffusée, on peut voir certains les fondateurs du studio prendre la parole pour réexpliquer le concept de ce MMO, avec un peu de gameplay en plus.

Un trailer a donc été diffusé pour nous montrer les différents décors du jeu, qui alterneront entre la nature sauvage et des environnements plus restreints, comme un centre commercial, voire même un Apple Store. C’est aussi l’occasion de voir le craft des armes un peu plus en détails, mais on retiendra surtout l’annonce de la date de sortie du jeu.

Après une petite blague qui laissait craindre un long report du jeu, on apprend que The Day Before sortira sur PC le 21 juin 2022. Pas de date pour les versions PS5 et Xbox Series pour le moment. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre vidéo récapitulative sur tout ce que l’on sait sur The Day Before.