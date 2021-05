The Day Before : Voici tout ce qu’il faut savoir du MMO en vidéo

Annoncé plus tôt dans l’année, The Day Before a déjà fait fortement sensation. MMO de survie à la croisée de The Last of Us et The Division, il faut dire que le titre de Fntastic a posé ses ambitions : il veut tout simplement être le meilleur jeu de survie multijoueur. Ce sont bien les développeurs qui ont déclaré ça, et il faut avouer que les premières images semblent aller dans ce cas. Si vous aviez loupé notre résumé, on vous propose un condensé des informations en vidéo. Dans celle-ci, vous saurez absolument tout ce qu’il y à savoir actuellement sur The Day Before.

Pour rappel, The Day Before est attendu sur PC pour fin 2021 / début 2022. Pour l’instant, le jeu n’a pas été annoncé sur consoles de salon. Les développeurs ont cependant expliqué que si cela arrivait, cela se ferait sur PS5 et Xbox Series uniquement.