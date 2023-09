The Crew Motorfest : Une bonne surprise pour cette rentrée ? Notre test en vidéo

Forza Horizon a pris une grande place dans le domaine des jeux de courses typé arcade, et en voyant The Crew Motorfest pour la première fois, il était facile de se dire qu’Ubisoft cherchait à singer la série de Playground Games pour tenter d’aller séduire un plus large public. Mais ce troisième épisode est loin d’être sans ambitions, bien au contraire, et se révèle même être l’une des bonnes surprises de la rentrée.