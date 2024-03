The Crew Motorfest sera jouable gratuitement du 14 au 18 mars

The Crew se la joue Fast & Furious

Si le titre vous fait de l’œil mais que vous n’avez pas encore succombé à son appel, vous pourrez tout de même y jouer gratuitement pendant quelques jours pour mieux forger votre avis. The Crew Motorfest sera jouable gratuitement à partir du 14 mars à 19 heures (heure française), et ce jusqu’au 18 mars à 13 heures, et ce aussi bien sur PC que sur les consoles PlayStation et Xbox.

Une bonne manière pour Ubisoft de marketer la saison 3 du jeu, qui sera quant à elle disponible dès demain. Elle sera visiblement centrée sur l’âge d’or d’Hollywood, avec des décors de blockbuster au programme dans des événements spéciaux, comme « Dirty Driving » qui demandera de faire un carnage en détruisant plein d’objets, ou « Video Lane », dont l’objectif sera de rester dans le cadre de la caméra pour tourner les meilleures scènes. Si vous voulez vous prendre pour Dominic Toretto, c’et sans doute à essayer. On retrouvera également 47 véhicules issus des deux précédents jeux, tandis que les possesseurs du Season Pass auront droit à huit bolides inédits.

The Crew Motorfest est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.