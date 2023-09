The Crew Motorfest démarre très bien et réalise même le meilleur lancement de la série

Un lancement qui fait du bien à Ubisoft

Il faut croire que l’attente autour de ce troisième épisode était assez grande pour permettre à ce The Crew Motorfest de réaliser le meilleur lancement de la licence, comme nous l’apprend aujourd’hui Ubisoft. Si aucun chiffre de ventes n’est donné pour le moment, l’éditeur affirme que cet opus effectue la meilleure première semaine pour un jeu de la saga, que ce soit du côté des ventes du jeu ou de celui de son Season Pass, qui cartonne lui aussi. On sait seulement que 40 millions de personnes ont déjà joué à un titre de la saga, mais ce chiffre englobe beaucoup de choses (dont les joueurs via les abonnements) et ne se traduit pas forcément en 40 millions de copies vendues pour la licence.

Un succès qui est donc aussi bien critique que commercial, étant donné que ce troisième épisode semble récolter de bons avis dans la presse et parmi la communauté. Cette dernière peut d’ailleurs importer ses véhicules obtenus dans The Crew 2 vers ce nouveau jeu, et elle ne s’est pas privée puisque l’on compte 42 millions de véhicules qui ont fait la bascule d’un épisode à l’autre de cette manière.

The Crew Motorfest est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Notre test est disponible si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur le jeu.