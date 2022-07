Accueil » Actualités » The Chant : Le jeu d’aventure et d’horreur se dévoile un peu plus à travers un story trailer

Officialisé en mai 2022, The Chant n’avait malheureusement pas daigné partager de nouvelles informations lors de la conférence Koch Media diffusée le 17 juin dernier. Mais, bonne nouvelle, le jeu d’aventure et d’horreur en vue à la troisième personne développé par Brass Token et édité par le label Prime Matter a enfin accepté de se montrer davantage hier après-midi par l’intermédiaire d’un story trailer.

Un rituel sur une île isolée. Que pourrait-il mal se passer ?

Pour rappel, le titre nous invite à suivre l’histoire de Jess Briars. Partie en retraite spirituelle sur l’île isolée de Glory Island afin de mettre son passé de côté, ce personnage va se retrouver mêlée à un étrange rituel qui va mal tourner au point de provoquer l’apparition de créatures venues d’une autre dimension intitulée l’Obscurité et qui se nourrit des émotions négatives des gens.

D’après Mike Skupa, directeur créatif au sein du studio canadien, le jeu a pour objectif de « surprendre les joueurs avec un mélange décalé d’horreur culte des années 1970 et de spiritualité New Age. » Si on se fie uniquement à cette vidéo, la production semble suivre le bon chemin pour y parvenir.

The Chant sortira cet automne sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.