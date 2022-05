The Callisto Protocol : Le jeu d’horreur ne se déroulera finalement pas dans l’univers de PUBG

Lors de son annonce, The Callisto Protocol nous a présenté un univers de science-fiction plutôt effrayant, qui donnait envie d’en découvrir plus. Alors forcément, lorsque l’on a appris que cet univers était en réalité le même que celui de PUBG, le célèbre Battle Royale, il y avait de quoi être décontenancé. Mais alors que le jeu d’horreur s’apprête à refaire son apparition, le studio fait machine arrière sur la question de cet univers partagé.

FYI @CallistoTheGame is its own story and world. It no longer takes place in the PUBG Universe. It was originally part of the PUBG timeline, but grew into its own world. PUBG is awesome, &we will still have little surprises for fans, but TCP is its own world, story and universe.

— Glen A. Schofield (@GlenSchofield) May 26, 2022