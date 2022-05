Summer Game Fest : La conférence d’ouverture aura lieu le 9 juin à 20h

Le grand bal des conférences approche. On a bien envie de dire que toute cette saison va commencer avec notre AG French Direct, parce qu’on est un peu chauvins il faut bien l’avouer (et c’est demain à 18h, n’oubliez pas !), mais c’est le Summer Game Fest qui va donner le coup d’envoi des hostilités pour cet été, avec une traditionnelle conférence qui sera certainement riche en annonces. Geoff Keighley et ses équipes ont enfin partagé une date pour cette cérémonie d’ouverture.

It's official: #SummerGameFest will have a big live showcase event on Thursday, June 9, streaming live everywhere at 11a PT / 2p ET / 6p GMT.@geoffkeighley hosts a cross-industry showcase with announcements, reveals and more! pic.twitter.com/iANNRxrgRj

— Summer Game Fest – June 2022 (@summergamefest) May 5, 2022