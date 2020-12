The Callisto Protocol se situe dans l’univers de PUBG

Annoncé lors des Game Awards la semaine dernière, The Callisto Protocol a intrigué le public en dévoilant un premier trailer angoissant. On sait que les créateurs de Dead Space sont derrière le projet, mais ce n’est pas le seul jeu auquel The Callisto Protocol est relié de près ou de loin, puisqu’il se situerait en réalité dans l’univers de PUBG.

Un crossover inattendu

Oui, le jeu d’horreur et le fameux Battle Royale partagerait donc le même univers. C’est en tout cas ce qu’à confirmé Glen Schofield, qui est à la tête du studio Striking Distance, et qui a déclaré à IGN que The Callisto Protocol se situe 300 ans dans le futur de PUBG. Rien de bien étonnant en réalité, puisque le studio a été fondé par PUBG Corp.

Si les deux jeux ne partageront pas du tout le même style, ils auront au moins ce point commun. On ne peut pas dire que la narration soit un élément important dans le Battle Royale, mais les fans du jeu seront peut-être intrigués à l’idée de savoir ce que réserve The Callisto Protocol, qui devrait donc comporter pas mal de clins d’oeil.