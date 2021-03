The Caligula Effect 2 présente ses premières musiques

The Caligula Effect 2 a annoncé son existence depuis seulement deux semaines mais cela ne empêche FuRyu de multiplier les vidéos, notamment pour les musiques du jeu.

The Caligula Effect 2: Overdose de vidéos

Pour ceux qui ne connaissent pas l’univers de Caligula Effect, l’antagoniste est une vocaloid à la Hatsune Miku. Et les différents boss à son service sont donc des « Musiciens » qui ont produit un son avec cette IA. Pour des problèmes de temps et de budget, c’est Arisa Kori, la doubleuse de Regret, qui chante sur les musiques du jeu mais chaque thème est réellement fait par un compositeur vocaloid différent pour appuyer la personnalité de chaque ennemi.

Lundi, nous avons donc eu droit à un aperçu du thème de Machina qui sera doublé par Shun’ichi Toki. Et cette musique a été confiée à Horie Shouta plus connu sous le pseudo de kemu.

Aujourd’hui, c’était au tour du thème de Pandora doublée par Tomoyo Kurosawa que vous pouvez également connaître en tant que Sothis dans Fire Emblem Three Houses. Et c’est Ayase qui s’est chargé de ce thème.

Et tant que l’on rattrape notre retard sur les vidéos de The Caligula Effect 2, autant évoquer le stream consacré au jeu de samedi dernier qui nous a donné un trailer plus détaillé que celui du Nintendo Direct japonais.

Et voici le stream en intégralité avec 8 minutes de gameplay entre 40:22 et 48:18.

The Caligula Effect 2 sortira sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 24 juin au Japon puis cet automne en Occident.