The Caligula Effect 2 sortira cet automne en Occident

Annoncé la semaine dernière lors du Nintendo Direct japonais, The Caligula Effect 2 n’avait pas encore donné d’indice sur une éventuelle sortie occidentale.

La rentrée aura lieu à l’automne

Il ne faudra pas trop attendre par rapport à la sortie japonaise le 24 juin puisque selon son site officiel, The Caligula Effect 2 sera disponible cet automne sur nos PlayStation 4 et nos Switch. Il s’agit d’un RPG développé par FuRyu et écrit par Tadashi Satomi que l’on connait pour avoir fait les premiers Persona. Il retrouve une nouvelle fois son ancien collègue d’Atlus Tsukasa Masuko qui était quant à lui compositeur sur une partie des Shin Megami Tensei.

NIS America a dévoilé pour l’occasion la version collector qui sera vendue sur sa boutique en ligne pour 99,99 dollars et contiendra :

un exemplaire du jeu

un artbook

un double CD avec les chansons des personnages Regret et χ

un code de téléchargement pour ces mêmes musiques ainsi que trois chansons exclusives

un sac de l’Académie Tatefushi

une carte d’étudiant de l’Académie Tatefushi

la boîte collector

Sur Twitter, le distributeur du jeu Koch Media annonce déjà qu’il faudra se contenter des voix japonaises et des textes anglais puisqu’une traduction française n’est pas prévue.

The Caligula Effect 2 sortira donc cet automne sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.