The Caligula Effect 2 prend rendez-vous avec le Doctor

The Caligula Effect 2 nous donne rendez-vous chaque lundi et vendredi pour dévoiler le thème d’un de ses boss et après #QP, c’est aujourd’hui au tour du Doctor.

On a entendu pire musique d’attente chez le médecin

Le cinquième membre des Obbligato Musicians est donc Doctor. Il sera doublé par Kazuki Kato qui doit encore se faire un nom en tant que doubleur puisqu’on le connait surtout pour être le Kamen Rider Drake dans l’une des saisons du légendaire tokusatsu, ainsi que Atobe Keigo dans les comédies musicales Prince of Tennis.

Comme d’habitude pour le prochain jeu de FuRyu, son passé de chanteur ne l’aide pas à interpréter le thème de son personnage qui est confié, comme tous les autres, à la fausse vocaloid jouée par Arisa Kori. Et c’est Nuyuri (nulut) qui s’est chargé de le composer.

The Caligula Effect 2 sortira cet automne chez nous, sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.