Yes, Your Grace

Yes, Your Grace raconte l'histoire du roi Eryk, souverain du royaume médiéval de Davern. Sur son trône, notre roi recevra des pétitionnaires et devra répondre à leurs requêtes. Selon ces demandes, il faudra prendre les meilleures décisions afin de gérer intelligemment les ressources du royaume ainsi que son armée tout en s'occupant des divers besoins de la famille royale.